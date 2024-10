Elezioni europee, Palmisano (M5S): ‘Tavolo permanente in Europa insieme agli agricoltori’

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni di Valentina Palmisano, candidata alle elezioni Europee con il Movimento Cinque Stelle nella circoscrizione Sud.

“L’agricoltura è vita e non possiamo dimenticarci del grido di dolore dei tanti produttori italiani e del Mezzogiorno. La vera battaglia sul loro futuro si gioca in Europa ed è per questo che il loro coinvolgimento nelle strategie future è essenziale”.