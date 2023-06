Reggio, riapre il Paloma Garden Club per un'estate indimenticabile

Un’oasi di verde, design e sapori immersa nella cornice della costa Ionica, con vista sull’imponente vulcano Etna. A Lazzaro, in provincia di Reggio Calabria, nasce un locale che realizza una sintesi perfetta tra le tradizioni della propria terra e le diverse contaminazioni dal mondo.

È il Paloma Garden Club che, dopo i successi delle passate stagioni, riapre le porte ad un’altra estate, fatta di natura, musica, paesaggi, attenzione ai dettagli, servizi esclusivi, buon cibo, selezione di cocktail artigianali targati Madre Tigre e divertimento rivolto a tutti.

“Il nostro obiettivo è quello di arrivare a coinvolgere il maggior numero di sensi possibile. Dal gusto alla vista al tatto, cerchiamo di accontentare tutti i clienti”.

Tutto pronto per l’estate 2023 al Paloma Garden Club

Appuntamento per l’inaugurazione

Il Paloma Garden Club nasce, quasi per sfida, dall’idea di alcuni amici, poi diventati soci, ed uno specifico obiettivo comune: dimostrare che a Reggio Calabria e provincia è possibile creare impresa.

La riapertura per l’estate 2023 è in programma per sabato 24 giugno, quando l’ora del tramonto inizierà a colorarsi dei suoni della musica reggae grazie al contributo dell’artista Bunna, esponente italiano di spicco in questo panorama e fondatore del gruppo Africa Unite.

Il fulcro dell’estate sarà proprio l’intrattenimento e, per questo motivo, la direzione sta lavorando ad un calendario di eventi accurato, con artisti sia europei che locali.

“Sarà un anno ricco di sorprese per i nostri ospiti” – hanno spiegato i titolari – “Nonostante l’attenzione per ciò che è apparentemente lontano da noi, il nostro punto fermo rimane la valorizzazione del territorio, così come dei talenti che vi risiedono o che, per i più svariati motivi, sono dovuti andar via, ma non vedono l’ora di poter tornare”.

L’offerta food & beverage

Godersi l’estate non è mai stato così semplice come al Paloma.

Ogni proposta beverage è frutto di un’attenzione scrupolosa alle materie prime e continua sperimentazione, nella garanzia di un’experience di degustazione intima e totalizzante.

Ogni idea è frutto dell’esperienza maturata in America dai soci, tutt’oggi operanti anche negli USA, della ricerca di nuovi ingredienti da combinare ai sapori tipici della nostra terra.

Per il 2023, il Paloma ha intrapreso, inoltre, una collaborazione con Enoteka, altra realtà reggina d’eccellenza nel settore del beverage, con un’attenta selezione di vini e bollicine, locali e internazionali.

La proposta food, a partire da quest’anno, includerà anche pizze nonché un menù dedicato a panini e pinze, soprattutto a base di pesce e taglieri di salumi e formaggi.

Grazie ai suoi nuovi ampi spazi, Paloma è adatto anche per festeggiare occasioni importanti e ospitare eventi privati. Dalle cene agli after dinner, il servizio viene plasmato in base alle esigenze del cliente.

L’anima internazionale del locale

Il Paloma ha saputo conquistare gli avventori nell’anno delle restrizioni dovute al Covid, per poi fidelizzarli con servizi sempre più completi l’anno seguente.

Nel tempo ha potuto ampliare il proprio target anche grazie al carattere globalizzato che si è costruito, importando eccellenze dal mondo, plasmando un team giovane e competente.

Il fil rouge della crescita e del continuo rinnovamento? Il viaggio alla scoperta di cose nuove, sapori, odori, materiali, costumi e culture dal mondo.

“Cerchiamo di espandere il nostro concept dove troviamo terreno fertile” – hanno spiegato i soci a CityNow. – “Ciò che ci caratterizza è proprio il melting pot tipico dell’America, che è possibile ritrovare anche al Paloma. Il nostro locale è frequentato in egual maniera da uomini e donne di diverse nazionalità. Lo staff, a metà tra locale ed estero, vanta di collaboratori da New York, Los Angeles e Parigi. Abbiamo imparato a riconoscere, nei nostri viaggi, le eccellenze che ci troviamo di fronte, facendo di tutto per farli innamorare della nostra terra e del nostro progetto”.

Maggiori informazioni

Visita il sito e la pagina Instagram