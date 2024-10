Palombelli contro il sud: ‘Più contagi al nord perchè vanno a lavorare’

Neanche il Covid-19 è in grado di fermare i pregiudizi riguardanti il sud. Ancora una volta, infatti, i meridionali sono stati costretti ad assistere a delle illazioni in tv. Al centro della bufera che si sta scatenando, in queste ore, sui social c’è Barbara Palombelli.

La conduttrice televisiva nella puntata di ieri, venerdì 20 marzo, di Stasera Italia in onda su Rete 4 si è domandata il motivo per cui la maggior parte dei decessi si sia verificata al Nord. Secondo la giornalista una delle ipotesi possibili potrebbe essere quella per cui al Settentrione tutte le persone “vanno tutte a lavorare”.

In un momento di emergenza, come quello che vive oggi l’Italia, il compito dell’informazione dovrebbe essere quello di unire. Così, purtroppo, a volte, non è. Il web però non perdona e in poco tempo è scoppiata una vera e propria tempesta su tutti i social.