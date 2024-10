Panchina Reggina: sale Trocini del Rende. Maurizi, tante richieste in C

Sliding doors. La Reggina, infatti, sembrerebbe davvero vicina ad un addio con Agenore Maurizi, nonostante il tecnico di Colleferro possa vantare un contratto con il club di Via Petrara fino al giugno del 2019. Fra le parti, comunque, il feeling sembra essere definitivamente rotto e il vincolo potrebbe essere risolto consensualmente. Anche in virtù degli interessamenti, nei confronti della guida tecnica amaranto, da parte di vari club di Serie C, come riportato da tuttomercatoweb.com, quali Viterbese e addirittura Matera.

In riva allo Stretto, tuttavia, c’è l’intenzione di non voler farsi cogliere impreparati. I vertici di Via Petrara, infatti, starebbero monitorando il profilo di Bruno Trocini, allenatore che sembra aver concluso il proprio storico ciclo al Rende. Con il club silano, infatti, il 43enne ha dapprima ottenuto una promozione in C – seppur tramite ripescaggio – che mancava da decenni e poi, alla prima esperienza fra i “pro”, raggiunto i playoff per la B, togliendosi lo sfizio di vincere 3-0 sia al Granillo che al San Vito nel derby con il Cosenza.