Panettoni d’autore: l’eccellenza artigianale che fa la differenza di Pane Amore e Lievito Madre – FOTO

La tavola imbandita, le luci dell’albero, il fuoco nel camino ed il calore delle persone amate. Sono alcuni degli ingredienti per un Natale perfetto a cui è possibile aggiungere un tocco di magia grazie a “Pane amore e lievito madre“. Il panificio di Reggio Calabria, divenuto famoso per le sue prelibatezze – inserite anche nella guida Gambero Rosso – annuncia la speciale produzione di panettoni per le festività.

Nel cuore della città, Pasquale Gattuso, giovane reggino membro dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, ha creato una linea esclusiva di panettoni artigianali, in grado di conquistare anche i palati più esigenti.

“Non vogliamo solo offrire un prodotto dolciario – ha spiegato a CityNow, ma un’emozione. Ogni nostro panettone è il risultato di una ricerca meticolosa, non solo di ingredienti, ma di sensazioni e sapori da trasmettere. L’obiettivo non è solo quello di gustare un dolce, ma vivere un’esperienza che risvegli i sensi, che porti con sé il ricordo delle feste trascorse insieme”.

Ogni panettone firmato “Pane Amore e Lievito Madre” è un capolavoro artigianale, creato con lievito madre vivo e una lievitazione che supera le 36 ore, senza l’utilizzo di semilavorati. Questo lungo processo, unito all’accurata selezione delle materie prime, garantisce la qualità assoluta ed un perfetto bilanciamento di sapori.

Le proposte per il Natale 2024

Quest’anno, tra le proposte, troviamo:

Tradizionale (solo arancio candito);

(solo arancio candito); Cioccolato (fondente, bianco, a latte);

(fondente, bianco, a latte); Caffè e caramello (impasto al caffè Arabica 100% Colombia);

(impasto al caffè Arabica 100% Colombia); MonAmour (cioccolato fondente, fragole semi candite);

(cioccolato fondente, fragole semi candite); Pistacchio (con sac a poche da 300g di crema al pistacchio);

(con sac a poche da 300g di crema al pistacchio); Panettone salato (mortadella, pomodorini secchi, caciocavallo).

L’innovazione quest’anno arriva proprio con il Panettone salato, un prodotto che sta facendo impazzire i buongustai a livello nazionale. Con un impasto arricchito da un mix perfetto di mortadella, pomodorini secchi e caciocavallo, il tutto esaltato dall’olio extravergine di oliva locale, questo panettone sfida la tradizione, offrendo un’alternativa gourmet perfetta per chi cerca qualcosa di diverso.

Ognuno di questi prodotti, lo ricordiamo, è preparato esclusivamente con lievito madre vivo, che Pane Amore e Lievito Madre si occupa di curare e rinfrescare.

Una passione divenuta “missione”

“È stato mio padre a trasmettermi la passione per questo mestiere. Da lui ho imparato che ogni prodotto ha bisogno di cura, studio e tanta attenzione. Non basta mescolare gli ingredienti, dietro deve esserci sempre una ricerca continua per portare l’eccellenza in ogni singolo prodotto”, racconta Pasquale Gattuso.

Da “Pane Amore e Lievito Madre“, dunque, le festività sono un’occasione per tornare alle origini e per riscoprire il vero sapore del Natale.

Un panettone che non è solo un dolce, ma un simbolo di realizzazione, di un sogno che si concretizza in ogni lievitazione.

Regala a te stesso ed ai tuoi cari una dolcezza che va oltre il semplice sapore: un viaggio sensoriale che parla di passione, qualità e radici. Ogni fetta racconta una storia di dedizione, di sacrifici e di voglia di fare grande la propria città.

Le festività sono il momento perfetto per celebrarle con i sapori autentici della nostra terra, ed è proprio da “Pane Amore e Lievito Madre” che troverai la magia perfetta per il tuo Natale.

Acquista il tuo panettone artigianale di Natale e porta a casa un pezzo di Reggio Calabria, un pezzo di amore e passione!

Maggiori informazioni

Pane Amore e Lievito Madre si trova in via San Francesco da Paola, 116 a Reggio Calabria.

Puoi ordinare i tuoi panettoni tramite direct su Instagram, oppure tramite WhatsApp inviando un messaggio al 3406837468.

Per rimanere sempre aggiornati, visita il sito e segui le pagine Facebook e Instagram.