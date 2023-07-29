Pane amore e lievito madre: un’impresa reggina nella guida ‘Gambero Rosso’

Cosa si ottiene mescolando passione, tradizione e ambizione? Probabilmente una nuova- e diversa da quella di Einstein – formula del successo. Lo ha ben intuito Pasquale Gattuso, reggino doc che, nel 2018, ha dato vita, insieme al padre Angelo ed alla mamma Annunziata, alla sua impresa nel cuore di Reggio Calabria.

“Pane amore e lievito madre” racchiude in sé tutti gli elementi sopra elencati, ed oltre ad aver conquistato, in questi anni, il consenso del pubblico, l’attività ha da poco ricevuto un prestigioso riconoscimento, entrando a far parte della guida del Gambero Rosso.

Pane amore e lievito madre, una moderna attività di famiglia

Pasquale è un figlio d’arte, visto che la tradizione del pane, nella sua famiglia, va avanti da ben tre generazioni. Il giovane reggino ha scelto, però, di essere anche un Bakery Chef per passione e, unendo i due saperi ha dato vita a “Pane amore e lievito madre“.

L’impresa, partita ad ottobre del 2018, nasce da “un amore per la panificazione che comincia nel 1965″.

Il cavallo di battaglia dell’attività del centro storico è il rinomato pane San Pasquale in omaggio al nonno. Un pane a lievitazione naturale, fatto di grani antichi macinati a pietra, dalla crosta leggermente spessa, saporita e friabile, realizzato con lievito madre vivo che racchiude mollica alveolata e profumata. Un prodotto che si conserva bene anche per giorni.

“I clienti vengono da noi ad acquistare questa specialità non solo dalla città, ma anche dalla provincia. Il nostro obiettivo – ha spiegato il titolare ai microfoni di CityNow – è quello di portare avanti la cultura e la tradizione del Lievito Madre naturale e divulgare la produzione dei lievitati mediante lievitazione naturale” .

I “due pani” del Gambero Rosso

Il Gambero Rosso, che con il suo riconoscimento seleziona “Pane amore e lievito madre” tra i migliori panifici di Reggio Calabria, oltre alla specialità del San Pasquale, consiglia agli appassionati di provare anche “il pane di noci e segale e quello con farina integrale: soffice, umido dalla crosta non spessa che accompagna la mollica nella sua morbidezza.

Grande scelta – si legge ancora nella descrizione della guida Pane & Panettieri d’Italia 2024 – anche nel bancone dei dolci, composto principalmente da biscotteria secca. Opzioni vegane. Servizio cordiale”.

Super soddisfatto il titolare che si è visto riconoscere i “due pani” del Gambero Rosso:

“Per me questo piccolo traguardo è solo un punto di partenza, è l’inizio di un viaggio verso nuovi orizzonti, con il fine di portare nella mia meravigliosa terra, la Calabria e nello specifico la meravigliosa città di Reggio Calabria, nuovi prodotti e un pizzico di innovazione, mantenendo immutata quella che è la tradizione”.

Foto a cura di Beatrice Manglaviti

Prodotti e servizi

Aperto dalle 06:30 alle 14:00 il panificio funziona, al momento, come banco vendita, attento, però, a tutte quelle che sono le intolleranze alimentari presenti al giorno d’oggi: dal glutine al lattosio, passando per i prodotti vegani.

Da Pane amore e lievito madre trovate davvero qualsiasi tipo di prodotto, attentamente studiato in base alle vostre esigenze.

Pasquale Gattuso, inoltre, fa anche parte dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del panettone italiano. Dunque nei periodi delle festività non mancano i dolci a tema, che i reggini tanto amano!

Adesso anche sul web con un sito vetrina dedicato

Pane amore e lievito madre, dopo il successo riscosso sui social, ha deciso di ampliare la sua presenza sul web aprendo un portale dedicato che, per il momento farà da sito vetrina, ma non sono affatto escluse le novità per il prossimo futuro!

In fondo, per conoscere un qualsiasi tipo di negozio, la prima cosa che si fa non è farse quella di andarlo a cercare su Google e spulciare tutti i riferimenti presenti per capire affidabilità, offerta, qualità?

Con la sua ampia gamma di prodotti e la particolare attenzione alle materie prime, con l’impiego di grani italiani e l’utilizzo del lievito madre, siamo certi che “Pane amore e lievito madre“, conquisterà davvero tutti!

Maggiori informazioni

Pane Amore e Lievito Madre si trova in via San Francesco da Paola, 116 a Reggio Calabria.

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