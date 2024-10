Il panino dell’associazione Abakhi per fini solidali

L’Associazione Abakhi vuole fare del bene con gusto, e per farlo invita la cittadinanza tutta a partecipare all’evento di autofinanziamento proposto dai soci per una giusta causa e che riguarda ogni reggino. Il progetto prefissato è la ristrutturazione di un edificio che grazie al contributo della collettività, delle associazioni e fondazioni, sarà presto una casa famiglia per bambini e ragazzi disagiati.

Realizzare questa idea servirà a dar risposta alle tante necessità e problematiche che affliggono il territorio, per le quali ancora troppi e troppo spesso subiscono le carenze di servizio.

Ti aspettiamo quindi col sorriso domenica 8 settembre ore 20.30 accanto alla Stazione Centrale di Reggio Calabria per trascorrere una serata con panini buoni e che fanno anche del bene, fatti con passione e cuore.

Un panino in cambio di un mattone, per costruire insieme speranza.

Per ulteriori informazione su questo progetto consultare le pagine facebook e instagram: “Associazione Abakhi” o il sito www.abakhi.it