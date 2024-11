Panorama d’Italia’: lo chef Filippo Cogliandro, nella food experience alla Terrazza Etoile. GUARDA IL VIDEO!

di Laura Maria Tavella – Metti insieme uno chef di fama internazionale, una terra ricca di sapori e i suoi prodotti e un tour, quello di Panorama, che ha scelto Reggio Calabria tra le città che possono far ripartire il Paese: il risultato è una vera food experience, alla Terrazza Etoile, per un buffet ricco di piatti in cui lo chef Filippo Cogliandro, Chef Patron del ristorante L’Accademia gourmet di Lazzaro, ha racchiuso il senso della sua cucina, fatta di sapori tradizionali, note aromatiche conosciute miste a sensazioni sorprendenti, in un connubio,quello tra cucina e legalità, che ne esplicita l’estro, in cucina come nella vita.”Vorrei ringraziare Panorama per avermi permesso di far conoscere Reggio Calabria attraverso i prodotti che la mia terra offre: io e il mio staff, i miei ragazzi e i cuochi che lavorano con me, vogliamo offrirvi quello che davvero questa terra rappresenta per noi. Amo la mia città, voglio restare nella mia città ed è per questo che combatto contro l’oppressione, contro chi vuole ostacolare le attività della mia città: Reggio Calabria è stanca, stanca di temere per la propria vita e quella dei propri figli,stanca della ‘ndrangheta. Reggio Calabria è questa, i prodotti della terra che utilizzo nella mia cucina, il sacrificio delle persone che lavorano con me al ristorante ogni giorno. È questo il mio segreto in cucina: credere veramente e fermamente in quello che faccio.”