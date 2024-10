‘Mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia’. Morra ricorda Paolo Borsellino

“Mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri”.

Oggi ricorre il 28° anniversario della strage di via d’Amelio. E, già nelle scorse ore, il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia l’ha ricordato attraverso un post su Facebook.

C’è ancora tanto da fare in questa direzione, ma lo dobbiamo a uomini come quelli di cui ricorderemo domani la morte. Ed a tutti i familiari -tutti, nessuno escluso- delle vittime del dovere nei confronti dello Stato, vittime cadute per mano di chi lo Stato democratico l’ha tradito svendendosi all’altra parte”.

Nicola Morra conclude:

“E chi ancora non l’ha capito e non da il massimo per sconfiggere quest’emergenza criminale-mafiosa ha un’idea di democrazia bislacca, se non ipocrita”.