Al Papa diagnosticata una polmonite bilaterale. ‘Quadro clinico complesso’

Polmonite bilaterale: è quanto ha dimostrato la TAC di controllo alla quale Papa Francesco è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri. Dal bollettino medico diramato dal Vaticano si evince un peggioramento della situazione, e il cambio della terapia – il terzo in cinque giorni – preannuncia un trattamento più complesso.

“L’infezione polimicrobica, insorta su un quadro di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, e che ha richiesto l’utilizzo di terapia cortisonica e antibiotica, rende il trattamento terapeutico più complesso”, ha dichiarato Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede.

Nonostante il peggioramento delle condizioni di salute, Papa Francesco mantiene un umore buono. Questa mattina ha ricevuto l’Eucaristia e, nel corso della giornata, ha alternato il riposo alla preghiera e alla lettura di testi.

“Ringrazia per la vicinanza che sente in questo momento e chiede, con animo grato, che si continui a pregare per lui”.