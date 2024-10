Paraolimpiadi, gli auguri di Amalia Bruni alle tre atlete calabresi: ‘Tifiamo con affetto per voi’

“In bocca a lupo alle atlete calabresi che prendono parte alle Paralimpiadi di Tokio. Faremo tutti il tifo per voi”

Sono cominciate da poco le Paralimpiadi di Tokyo a cui partecipano tre atlete calabresi.

Amalia Bruni, candidata per il Centrosinistra alla guida della Regione ha colto l’occasione per salutare gli atleti calabresi che sono in gara.

“Auguro a Raffaella Battaglia (Sitting Volley), a Anna Barbaro (Triathlon) e a Enza Petrilli (Tiro con l’arco) un grande in bocca a lupo. Lo sport e la competizione leale rappresentano una grande lezione di vita. Tifiamo con affetto per voi. Un saluto per l’impegno e la dedizione anche a Antonello Scagliola, presidente del comitato paralimpico della Calabria“.