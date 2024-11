Al via lavori di riqualificazione ex piazzale Anas di Gambarie

Sono stati consegnati questa mattina, ed immediatamente avviati, i lavori per la riqualificazione dell’ex piazzale Anas di Gambarie.

Il progetto dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte è il frutto di un concorso internazionale di idee avviato nel 2011 tramite un accordo di programma quadro con il comune di Santo Stefano e che, tra le oltre venti proposte pervenute, ha visto emergere il progetto del gruppo formato dagli architetti Francesco Sergio Colarossi, Antonella Martino, Francesco Bellantone, Cristina Gasperini.

Questa mattina, alla presenza del Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino, dei rappresentanti del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, del Responsabile Unico del Progetto arch. Silvia Lottero e del gruppo di professionisti, i lavori sono stati “consegnati” alla “DC Edil”, ditta a cui la SUAP ha conferito l’incarico.

La riqualificazione cambierà il volto di una delle piazze storiche di Gambarie, località sciistica e turistica per eccellenza del comprensorio aspromontano, dove sarà risistemata l’intera pavimentazione, installata una nuova illuminazione e create aree verdi con una migliore fruibilità dell’intera zona.

In coerenza con la “mission” dell’Ente Parco, si è dunque voluta creare una simbolica via di accompagnamento per viaggiatori, cittadini e appassionati alle bellezze del nostro territorio, attraverso un intervento che coniuga sostenibilità ambientale e fabbisogni turistici.

L’investimento totale dell’Ente è di circa 450 mila euro per un’area di oltre mille mq; 180 i giorni previsti per la realizzazione e l’ultimazione complessiva dei lavori.