Il Parco Caserta abbraccia il kayak di Vanessa Cardamone pronta alla ‘passeggiata sottocosta’ Reggio Calabria – Crotone

E’ arrivato questa mattina al “Parco Caserta Sport Village” il kayak dell’atleta catanzarese Vanessa Cardamone, accolto con calore ed entusiasmo da una rappresentativa di bambini del ‘Summer Camp’.

Per il suo ‘compagno di viaggio’, solo qualche giorno di riposo all’interno dello spazio verde prima della traversata sostenuta da “Azzurri d’Italia” sulle tracce di Pitagora. Una vera e propria impresa da Reggio Calabria a Crotone per “risvegliare” la cultura della “Magna Grecia”, ancora presente sulle coste joniche calabresi.

La sezione reggina dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, presieduta da Alessandra Benedetto, organizza la tappa di partenza da “Reggio Calabria-Melito”, sostenendo il progetto delle associazioni “Calabria un mare d’amore”, e “Nuova Scuola Pitagorica”, impegnate in questa occasione a trasmettere i valori della solidarietà, della condivisione e del riscatto propri di una regione che, nonostante le sue difficoltà, continua ad essere portatrice di messaggi positivi.

L’evento sportivo “La Rinascita della Magnagrecia” verrà presentato, all’interno della sala 1 del plesso “Nino Gangemi” del “Parco Caserta Sport Village”, venerdì 7 luglio alle ore 19:00. Presenti alla conferenza stampa, oltre al presidente Alessandra Benedetto con i consiglieri A.N.A.O.A.I. Riccardo Partinico e Marco Polimeni, anche l’atleta Vanessa Cardamone, il governatore del Panathlon Antonio Laganà, il presidente regionale FIPE Marco Giovannini, il presidente onorario nazionale Fijlkam Giuseppe Pellicone, gli storici prof. Pasquale Nucara e il prof. Salvatore Mongiardo ed il presidente Coni Calabria Maurizio Condipodero.

La partenza, prevista dall’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, dà il via alla traversata simultanea in kayak da Taranto e Reggio Calabria, con ricongiungimento a Crotone. L’evento sportivo si svolgerà dall’8 al 15 luglio 2017, pagaiando sempre sottocosta. Cardamone coprirà il tratto da Reggio a Crotone e Francesco quello da Taranto a Crotone.

Con questa “passeggiata”, che fa tappa ogni sera in una delle antiche colonie della Magna Grecia, i promotori intendono prendere coscienza di quei valori di accoglienza ed attaccamento alla propria terra che si ripropongono oggi al mondo intero. Valori in cui crede fortemente anche il Parco Caserta Sport Village, che con orgoglio e spirito di appartenenza partecipa attivamente ad iniziative sportive e culturali come “La Rinascita della Magna Grecia”.

All’evento di presentazione sono invitati gli organi di stampa e tutti coloro che intendo partecipare al progetto culturale.