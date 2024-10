Parco Caserta: piscina gratuita per gli studenti della Mediterranea

Da lunedì 27 febbraio 2017, tutti gli studenti dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria potranno accedere gratuitamente alla Piscina di Parco Caserta (www.parcocaserta.com), previa prenotazione e nel rispetto delle regole contenute in questo Regolamento, che disciplina i principali aspetti organizzativi, comportamentali e igienico-sanitari, previsti per contribuire ad un adeguato uso del servizio e al corretto mantenimento delle condizioni idonee alla salvaguardia dell’impianto natatorio.

Con l’ingresso nell’impianto e, comunque, con l’utilizzo delle strutture e/o degli gli spazi acqua, gli studenti accettano le disposizioni del presente regolamento (oltre che di quello specifico predisposto da Parco Caserta) e si impegnano ad osservarle col massimo rigore.

Si obbligano a rispettare, altresì, le eventuali ed ulteriori disposizioni che, all’occorrenza, potranno essere impartite dal personale di servizio.

ART. 2 REQUISITI PER ACCEDERE AL SERVIZIO

Per poter accedere alla piscina occorre essere studente regolarmente iscritto all’Università, esibire un certificato medico (non agonistico) che accerti l’idoneità alla pratica del nuoto ed indossare una cuffia per i capelli (oltre che costume, ciabatte ed accappatoio).

I titoli comprovanti il diritto di accesso (carta di identità e statone o dichiarazione sostitutiva scaricabile dal sito Gomp) dovranno essere depositati presso la reception dell’impianto e ritirati all’uscita.

Il personale della piscina è autorizzato ad un ulteriore controllo dei suddetti titoli, qualora lo ritenga necessario.

A tutti coloro che verranno trovati sprovvisti di un valido titolo di ingresso, potrà essere richiesto il pagamento di una somma corrispondente al prezzo del biglietto giornaliero a tariffa piena.

Il Gestore, tramite il personale di servizio e al fine di salvaguardare il diritto degli utenti alla sicurezza, ha la facoltà di rifiutare l’ingresso o di espellere (se già entrati) coloro che turbino l’ordine attraverso schiamazzi, risse e/o giochi pericolosi o altre attività ritenute nocive al corretto funzionamento dell’impianto.

ART. 3 ORARI DI UTILIZZO DELLA PISCINA, PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONI

Gli orari e le corsie riservati agli studenti della “Mediterranea” sono i seguenti:

LUNEDÌ: dalle 9.00 alle 10.00 (n. 2 Corsie) e dalle 11.10 alle 12.10 (n. 2 Corsie)

MARTEDÌ: dalle 9.20 alle 10.00 (n. 2 Corsie); dalle 10.00 alle 10.40 (n. 2 Corsie) e dalle 10.40 alle 11.20 (n. 2 Corsie);

MERCOLEDÌ: dalle 9.00 alle 10.00 (n. 2 Corsie) e dalle 11.10 alle 12.10 (n. 2 Corsie);

GIOVEDÌ: dalle 9.20 alle 10.00 (n. 2 Corsie); dalle 10.00 alle 10.40 (n. 2 Corsie) e dalle 10.40 alle 11.20 (n. 2 Corsie);

VENERDÌ: dalle 9.00 alle 10.00 (n. 2 Corsie) e dalle 11.10 alle 12.10 (n. 2 Corsie).

Per accedere al servizio piscina, occorre prenotarsi entro 1 ora dall’inizio del turno (attraverso il sito www.sport.unirc.it, utilizzando la propria matricola ed il proprio indirizzo email istituzionale) e sempre che le corsie riservate alla “Mediterranea” non siano già completamente occupate dalle prenotazioni di altri studenti.

Le prenotazioni si effettuano su base settimanale, a partire dal sabato precedente la settimana di utilizzo della piscina, e richiedono la compilazione del modulo online.

Ogni studente potrà effettuare non più di 2 prenotazioni a settimana ed in caso di impossibilità sopravvenuta è invitato a cancellare la sua prenotazione tempestivamente (e comunque almeno 2 ore prima dell’inizio del turno al quale intende rinunciare), in modo da consentire ad altri studenti di poter occupare il posto resosi libero.

In caso di mancata presentazione in piscina, senza previa cancellazione della prenotazione, per più di 3 volte, lo studente negligente non potrà accedere al servizio piscina per i successivi 3 mesi.

La stessa sanzione verrà applicata a chi violerà una delle norme del presente Regolamento o di quello previsto dalla Gestione dell’impianto natatorio.

ART. 4 NORME DI COMPORTAMENTO

Il Servizio Piscina – completamente gratuito per gli studenti della “Mediterranea” – è partito per ora solo in via sperimentale.

Con la speranza che possa funzionare perfettamente sin da subito ed essere istituzionalizzato nei prossimi mesi, si chiede la massima collaborazione ed un forte senso di responsabilità da parte dei fruitori (dai quali ci si attende anche una certa dose di tolleranza rispetto ad aspetti ancora perfettibili).

Eventuali osservazioni o reclami potranno essere inoltrati alla Commissione per le Politiche Sportive di Ateneo (Antonino Surace, 3920204685; sport.unirc@gmail.com) e, solo in ultima istanza, al Delegato di Ateneo allo Sport (prof. Angelo Viglianisi Ferraro: avf@unirc.it).

ART. 5. DISPOSIZIONI FINALI

La Gestione e l’Universitá non rispondono dei danni a cose e/o persona per effetto di usi impropri degli spazi, materiali, attrezzature o derivanti del mancato rispetto del presente regolamento.