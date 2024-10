Parco Caserta Sport Village, dal 28 agosto la segreteria sarà nuovamente operativa

Il Parco Caserta Sport Village si prepara ad una nuova stagione all’insegna dello sport.

Verde, efficiente, innovativo. Così veniva descritto da qualcuno a poche ore dalla sua riapertura. Era il 21 gennaio e le porte del Parco Caserta finalmente si riaprivano per accogliere i giovani amanti dello sport da diversi anni lontani dal loro amato centro.

Sono stati mesi di duro lavoro tra mille attività ed eventi ospitati ed organizzati direttamente dallo staff del Parco, meritevole di aver conquistato la fiducia degli amanti dello sport e delle famiglie reggine anche grazie al successo del primo centro estivo che ha visto protagonisti centinaia di bambini, all’interno di un unico spazio verde, per oltre 40 giorni.

Marco Polimeni, responsabile della struttura sportiva, insieme a tutta l’amministrazione dell’Ati Roma Nuoto & Bocce Verdi, ha mantenuto le promesse fatte in sede di inaugurazione ed oggi, a distanza di oltre sei mesi, si può trarre un bilancio più che positivo in termini di qualità e novità dei servizi offerti.

Tante le novità della prossima stagione che verranno svelate durante una due giorni in cui si alterneranno al Parco Caserta Sport Village attività di intrattenimento e ludico-ricreative per i più piccoli, mostre, esibizioni ed aperitivi per gli adulti.

Presto quindi sarà possibile iscriversi nuovamente per le attività di piscina, pattinaggio, aquafitness, karate, pallanuoto, danza, palestra, funzionale e tanto tanto altro.

Dal 28 agosto al 17 settembre riaprirà la segreteria con orario ridotto (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00) per accogliervi ed assistervi in vista dell’imminente riapertura.

Dal 18 settembre, per tutta la stagione la segreteria sarà attiva dalle ore 7:00 alle 21:00.

Rimane quindi ancora qualche giorno di attesa prima di scoprire tutte le novità della prossima stagione del Parco Caserta Sport Village.

Per info www.parcocaserta.com 0965897520 oppure 3664569445

