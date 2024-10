Parco Caserta Sport Village, sicurezza e prevenzione sott’acqua. A lezione di apnea con l’istruttore Giuliano Costantino

Prevenzione e sicurezza sott’acqua al Parco Caserta Sport Village. Nel cuore del centro sportivo più grande della città, all’interno del plesso A “Antonio Gangemi”, si terrà una lezione teorica e pratica sulle tecniche di apnea. La piscina del Parco Caserta accoglierà tutti coloro che vorranno conoscere il misterioso mondo dell’apnea con i suoi segreti, i suoi rischi e pericoli ed il suo antico fascino.

Filo conduttore dell’incontro, la sicurezza. Sebbene sia una disciplina sportiva praticabile da tutti, l’apnea subacquea si svolge in acqua, quindi in un ambiente speciale, e per definizione è caratterizzata dalla totale assenza di ventilazione polmonare. E’ prima di tutto importante dunque conoscere i rischi prima di praticare un’attività che soprattutto per i più piccoli appare e si mostra semplice e divertente.

Lunedì 16 luglio alle ore 18:00, Giuliano Costantino, istruttore Apnea ANS, accompagnerà bambini e adulti in un percorso mirato alla conoscenza di uno sport definito ‘minore’ ma che nasconde in realtà importanti tecniche e principi da utilizzare anche fuori dall’acqua.

“L’apnea subacquea è uno sport che si pratica all’interno di un ambiente definito speciale – spiega Giuliano Costantino – La prestazione atletica dell’apneista è determinata dalla capacità di trattenere il respiro, una variabile che incide pesantemente sui livelli di pericolosità della disciplina. Nell’apnea subacquea, prevenire significa soprattutto evitare ma anche saper fronteggiare ogni eventualità infausta, ed organizzarsi al meglio per poterla gestire in maniera efficace. La prevenzione dell’apneista parte dall’applicazione delle regole di base per il mantenimento della sicurezza e per la riduzione dell’indice di rischio, fino alla programmazione di veri e propri piani di gestione delle emergenze”.

Studiato per chi si avvicina al mondo dell`apnea, ma anche per il pescatore subacqueo già esperto, che vuole perfezionarsi e comprendere l`apnea moderna, la lezione teorica – pratica di Giuliano Costantino, avrà come obiettivo anche quello di migliorare l`acquaticità dei più piccoli e scoprire il meraviglioso e misterioso mondo dell’apnea che trova le sue origini in tempi così remoti che i racconti tramandati sfociano nel mito e nelle leggende.

Il Parco Caserta Sport Village invita tutti i partecipanti a portare con sé pinne corte, tubo areatore, maschera e cuffia.