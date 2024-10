Auguri Parco Commerciale Le Ninfee: grande festa per i 16 anni di attività

Il Parco Le Ninfee ha festeggiato i suoi 16 anni di attività con l’evento “Risate e Musica“. Un compleanno fra i più belli celebrato in una location d’eccezione: l’Arena dello Stretto.

L’importante traguardo, raggiunto dal centro commerciale del Viale Calabria, ha visto la partecipazione di importanti ospiti tra cui: Gigi Misefari e la sua band larga, Micaela Foti, Gennaro Calabrese, Samuela Piccolo, Eva Giumbo, Pasquale Caprì e Vasilica Gavrilas Burlacu.

Tantissimi reggini hanno partecipato all’evento di martedì 30 luglio che, dopo uno spettacolo sensazionale, si è concluso con una gustosa torta e buoni sconto per tutti.

Noto non solo per la bellissima location che lo ospita, ma anche per l’ampia selezione dei servizi offerti il Parco Commerciale Le Ninfee è diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti di tutta la città.

‘Le Ninfee’ è infatti molto più che semplice ‘supermercato’ in cui andare a fare la spesa con la possibilità di trovare altri numerosi negozi. La dimostrazione è il lavoro certosino svolto in questi anni e l’organizzazione di tantissimi eventi nella piazza del parco.

Negli ultimi mesi, infatti, a Reggio Calabria sono arrivati, grazie alla direzione del parco: Shade, Federica Carta e Alberto Urso. Attraverso queste speciali iniziative il Parco Commerciale Le Ninfee ha toccato, ancor di più, il cuore dei cittadini.

PARCO COMMERCIALE LE NINFEE

I negozi presenti garantiscono un’offerta commerciale che permette ai reggini di avere tutto ciò di cui hanno bisogno a portata di mano.

Presso il Parco Le Ninfee è infatti possibile trovare non solo il punto vendita Iper Coop, ma anche Animal Store, il negozio dedicato ai nostri amici animali, Seconda Via Outlet Store, il negozio d’abbigliamento delle grandi firme per uomo, donna e bambino e ancora le Profumerie Naima e la filiale BNL Gruppo BNP Paribas, Euronics La Via Lattea, il negozio di borse e valigie Label Rose, Vodafone Le Ninfee, il Bar Lotus Cafè e Miss Confort abbigliamento.