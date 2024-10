Parco della Mondialità, le Forze dell’Ordine: “Nessun allarme sicurezza. Il posto è sicuro”

Un incontro volutamente organizzato davanti al parco della mondialità di Gallico Superiore per evidenziare come l’intera area verde sia al sicuro e vigilata.

Questa mattina il questore di Reggio Calabria dott. Maurizio Vallone, insieme al comandante dell’arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza hanno voluto incontrare la stampa locale per tranquillizzare i cittadini residenti e le famiglie reggine.

Lo scorso 23 aprile sui social è rimbalzata la notizia di un’aggressione proprio al Parco della Mondialità ai danni di una bambina di appena 12 anni intenta a trascorrere un pomeriggio di spensieratezza al parco in compagnia dei nonni. La bimba ha subito quel giorno la brutalità di un adulto. E’ seguita una lettera da parte dei familiari alla stampa in cui si specificavano i fatti e si ricostruiva la dinamica.

Nessun tentativo di violenza sessuale o abuso tuttavia si sarebbero consumati. L’aggressore ha infierito sul volto della bambina procurandole una frattura e lacerazione del setto nasale, lesioni alla mandibola, ai denti frontali e ad altre zone del viso.

Ciò nonostante le forze dell’ordine intendono oggi tranquillizzare i cittadini.

“Il parco della mondialità è un posto sicuro in cui i cittadini di Reggio Calabria possono portare i propri figli in totale sicurezza e tranquillità – spiega il questore Maurizio Vallone – Da oggi in poi sarà ancora più vigilato. Domenica mattina ci sarà anche una pattuglia dedicata. Siamo qui per dimostrare ed evidenziare la presenza delle forze dell’ordine. I fatti vanno accertati e vanno verificati con il massimo scrupolo. Se non abbiamo informazioni precise è ovvio che non possono essere comunicati e diffusi. La carenza di informazioni porta allarmismi. Le indagini si stanno svolgendo e non possiamo dire ancora nulla ma vogliamo ribadire come ad oggi il parco sia un luogo sicuro”.