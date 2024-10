Al Parco Ecolandia l’iniziativa “Cambia la vita con un sorriso”

Al Parco Ecolandia è tutto pronto per lo "Yoga della risata", un metodo per imparare a ridere senza motivo, come forma di esercizio fisico e mentale.

Nasce ad Ecolandia il Club della Risata “Cambia la Vita con un Sorriso” aperto a tutti i visitatori del Parco.

QUANDO

Domenica 19 maggio si terrà la prima sessione gratuita, per imparare a ridere senza motivo, come forma di esercizio fisico e mentale. L’appuntamento si ripeterà per le domeniche successive dalle ore 17.00 alle 17.50.

YOGA DELLA RISATA

Lo Yoga della Risata è un’idea rivoluzionaria di un medico di base indiano, il Dottor Madan Kataria, grazie alla quale si ride senza l’utilizzo di barzellette o battute, senza la visione di film comici, attraverso degli esercizi di risate, in gruppo, guardandosi negli occhi e tornando un po’ bambini, cioè recuperando entusiasmo e capacità di divertirsi e giocare. Inoltre si recupera l’attenzione alla respirazione, in quanto la risata non è altro che un’espirazione molto profonda e continuata.

Leggi anche

Lo Yoga della risata è accessibile a tutti e si basa sull’assunto scientifico che il nostro corpo non distingue una risata indotta da una spontanea: in entrambi i casi dopo 10-15 minuti di risate inizia a rilasciare ormoni del benessere, tra cui endorfine, i nostri antidolorifici naturali e la serotonina, il neurotrasmettitore del benessere, ed abbassare quindi il livello di cortisolo (l’ormone dello stress).

Il Club è animato dalla Teacher Anna Elisa Meliadò e dalle Leader Adriana Borrello, Francesca Cuzzola, Rossella Pandolfino e Mary Ranieri.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Anna Elisa Meliadò 3286653428