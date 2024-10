Parco Lineare Sud – Caridi, De Biasi , Neri e Minicuci (Lega): “Reggio sprofonda sempre più”

Di seguito la nota dei consiglieri comunali della Lega Giuseppe De Biasi, Nino Caridi, Nino Minicuci e Armando Neri in relazione al divieto di balneazione al Parco Lineare Sud.

“Avevamo fatto presente più volte che quell’area era pericolosa per il rischio contro la salute umana dalla presenza di numerosi scarichi fognari. Già, nel 2024 esistono ancora fogne a cielo aperto.

La nostra voce si è unita a quella dei cittadini che, invano, avevano segnalato la problematica. Ciononostante la voglia di apparire del Sindaco e di farsi immortalare durante le notti d’estate a servizio dei social, ha prevalso contro tutto e tutti e lo ha indotto ad andare avanti come un treno. Come se le evidenti criticità fossero dettagli”.

Proseguono i consiglieri della Lega.

“E’ cronaca delle ultime ore che Falcomatà sia dovuto intervenire su suggerimento dell’Asp di Reggio Calabria, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ad interdire la balneazione e la pesca. Sono ben tre gli scarichi fognari presenti nel quartiere di Torre Lupo. Ma di questo nei mesi scorsi, nelle ultime settimane, poco o nulla ha catturato l’attenzione di Falcomatà.

Falcomatà ha dovuto attendere l’Asp di Reggio Calabria costretta a dovergli consigliare di intervenire in via cautelativa e costringerlo, così, ahinoi, ad archiviare l’ennesima inutile e sterile parata. Non bastavano le proteste e le segnalazioni dei cittadini di ciò che era evidente all’occhio umano.

Tant’è che all’esito dei sopralluoghi eseguiti presso gli scarichi fognari a cielo aperto che si riversano a mare nella zona prospiciente il Parco Lineare Sud ed eseguiti dai tecnici dell’Asp Reggina, si è reso necessario il provvedimento amministrativo in attesa di specifiche comunicazioni di Arpacal sullo stato delle acque.

Un colpo al cuore ad una politica tutta apparenza e poca, anzi nessuna, sostanza. L’ennesimo fallimento, l’ennesima dimostrazione di superficialità di un agire amministrativo che tanto male sta facendo alla nostra Città che, passo dopo passo, sta crollando sotto i colpi inferti dal partito democratico e dal suo Sindaco. Un tracollo che speriamo si arresti presto”, concludono i consiglieri leghisti.