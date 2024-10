Il Parco Nazionale della Sila aderisce all’Unwto

È stata comunicata l’approvazione della candidatura del Parco Nazionale della Sila all’ingresso nella UNWTO (World Tourism Organization), in attesa della ratificazione formale che avverrà in occasione della prossima assemblea generale a Chengdu, in Cina, nel corso del 2017.

La UNWTO è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della promozione del turismo responsabile, sostenibile ed universalmente accessibile; fornisce assistenza tecnica a progetti in oltre 100 paesi del mondo, per fare del turismo uno strumento efficace di crescita. Tra i suoi membri si contano 157 paesi, 6 Membri Associati e 500 Membri Affiliati, in rappresentanza del settore privato, delle istituzioni educative, delle associazioni e degli enti locali del turismo.

L’adesione ad una organizzazione internazionale di questo livello costituisce l’ennesimo traguardo che l’Ente Parco è riuscito a raggiungere, un traguardo che ancora una volta avrà ricadute importanti non solo per l’orgoglio del territorio, ma anche ai fini delle opportunità lavorative e imprenditoriali, dello sviluppo eco-sostenibile e dell’incremento dei flussi turistici.

Una prova ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che il Parco Nazionale della Sila rappresenta uno dei motori di sviluppo socio-economico e culturale più importanti dell’intera regione Calabria.

Il Parco e le sue popolazioni entrano così a far parte di una vasta comunità internazionale, dedita a migliorare non solo la quantità, ma anche la qualità dei flussi turistici; allo sviluppo delle conoscenze nel settore; alla condivisione di principi etici e responsabili volti al miglioramento delle aree associate, il tutto minimizzando gli impatti negativi potenzialmente derivanti dalle politiche di crescita implementate.