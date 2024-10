Il Parco nazionale della Sila alla Fiera Internazionale del Biologico in Germania

Il Parco nazionale della Sila, in collaborazione con l’AIAB (Associazione italiana per l’agricoltura biologica per la Calabria), consentirà a 10 operatori locali del Parco e dell’Area della Riserva “MAB SILA” di esporre i propri prodotti nella Fiera Internazionale del Biologico BIOFACH 2017.

La manifestazione, riservata ai soli visitatori professionali, si terrà a Norimberga (Germania) dal 15 al 18 febbraio 2017.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito delle tante altre organizzate dal Parco in favore dell’economia sostenibile, consentirà ancora una volta di valorizzare le tipicità del territorio silano, e darà una opportunità agli operatori di farsi conoscere in una vetrina internazionale, oltre a rappresentare una opportunità importante per poter trovare nuovi canali di vendita ed allacciare contatti in ambito professionale.

Potranno partecipare le aziende in possesso di una idonea certificazione biologica, e sia i prodotti che il materiale promozionale verranno esposti gratuitamente presso un apposito stand per tutta la durata dell’evento. Una delle giornate sarà poi dedicata alla degustazione dei prodotti tipici inviati.

Gli operatori che volessero partecipare sono invitati a far pervenire la propria disponibilità entro venerdì 27 gennaio ore 11,00 all’indirizzo concorsi@parcosila.it.

Le modalità di partecipazione possono essere consultate sul sito del Parco Nazionale della Sila, nella sezione Avvisi.

E per informazioni è sempre possibile contattare l’Ente Parco al n. 0984.53.71.09 (dott.ssa Ada Occhiuzzi, dott. Gianluca Bevacqua).