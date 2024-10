Il Parco Nazionale della Sila e l’Area MaB anche quest’anno mietono successi alla BIT

I numeri della Borsa Internazionale del Turismo, edizione 2017, sono ancora una volta impressionanti: oltre 1.500 Hosted Buyers internazionali ed italiani, più di 2.000 aziende partecipanti e decine di migliaia di visitatori professionali.

Erano presenti quasi tutte le istituzioni e gli operatori del settore, nonché la maggior parte dei paesi esteri. Sin dall’apertura la rassegna è stata presa d’assalto da una grande folla tra gli stand.

Tenutasi a Fiera Milano City dal 2 al 4 aprile, la BIT ha rappresentato ancora una volta un palcoscenico di primaria importanza, un modo per mettersi in mostra e farsi conoscere riuscendo ad entrare in contatto anche con realtà lontane. Un appuntamento al quale il Parco Nazionale della Sila e l’Area MaB non potevano certo mancare, ospiti nello stand allestito dalla Regione Calabria.

La partecipazione di operatori dell’incoming per gli appuntamenti con i buyers è stata fitta. E si è segnalato un numeroso afflusso di turisti interessati alla Calabria ed in particolare al turismo verde.

Il secondo giorno, in occasione della conferenza organizzata dal Comune di Cosenza dal tema “CosenzaExperience”, il Parco Nazionale della Sila è intervenuto sui modelli di turismo sostenibile ed in particolare su quello esperienziale, grazie al progetto “SilaStoryTelling”.

L’ultimo giorno ha visto il Parco illustrare, in seno ad una conferenza organizzata da “Enjoy Italy” dal tema “Sharing Economy in Tourism”, i tanti progetti che lo vedono impegnato nello sviluppo di network ed economie durevoli che possano rappresentare l’applicazione di modelli sostenibili sia come “Area MaB” che come “Carta Europea del Turismo Sostenibile” per promuovere e preservare l’Area Protetta.

Preservare, sviluppare e far conoscere le Aree Protette sono del resto obiettivi che viaggiano oramai di pari passo. E ora grazie alla partecipazione alla BIT 2017 migliaia di potenziali buyers e visitatori, provenienti da tutto il mondo, hanno avuto un assaggio di ciò che il Parco Nazionale e l’Area MaB Sila hanno da offrire.