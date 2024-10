Incendio Notre Dame, la solidarietà del direttore del MArRC Malacrino

Arrivano in queste ore migliaia di attestazioni di solidarietà da tutto il mondo a seguito del terribile incendio divampato nel pomeriggio di ieri nel cuore di Parigi che ha distrutto il principale luogo di culto cattolico di Parigi. Oggi gli occhi di tutto il mondo sono puntati sulla storica cattedrale di Notre-Dam.

La situazione, che sembrava essere sotto controllo già nella serata di ieri, si mantiene sempre vigile. Le fiamme sono state completamente domate dai vigili del fuoco e l’incendio è stato completamente spento.

La grande guglia e due terzi del tetto sono andati distrutti. Questa mattina nel frattempo si stanno valutando quali siano i danni alla struttura, che comunque ha retto. Le opere d’arte conservate nella cattedrale si sono salvate. La procura di Parigi ha aperto un’indagine per incendio colposo, e la polizia si sta concentrando sull’ipotesi che il fuoco sia cominciato per via dei lavori di restauro che erano in corso intorno alla guglia.

Di seguito il messaggio del direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria Carmelo Malacrino apparso attraverso un post apparso sulla sua pagina FB: