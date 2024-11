Paris Fashion Week 2015: il corteo femminista firmato Chanel.

di Federica Geria – Tra le numerose sfilate della Paris fashion week 2015, emerge quella di Chanel, senza dubbio uno spettacolare ed eclatante fashion show.Karl Lagerfeld, direttore creativo della maison, grazie all’estro e alla creatività che lo contraddistinguono, riesce a stupire ancora una volta gli spettatori.Il grand palais di Parigi, ricoperto da maxi stampe di edifici, viene trasformato per l’occasione in una vera e propria strada parigina. Un set curato nei minimi dettagli dal famoso regista Baz Luhrmann.Boulevard Chanel N°5: è questo il nome della passerella firmata Karl Lagerfeld, che mostra la nuova collezione PE 2015, e che si conclude con un finale inaspettato.I colori sono i protagonisti della passerella: mise black & white e dettagli in oro, stampe floreali, gli immancabili classici completi in lana bouclè, il verde militare, sahariane sciolte , giacche doppio petto, spolverini leggeri, sandali piatti e tailleur pantaloni.Tra gli accessori: maxi shopping bag, clutch e borse in stoffa patchwork sulle quali vengono riprodotti slogan femministi.Una sfilata elegante e coinvolgente. Ma a stupire é proprio la chiusura dello show, dove le modelle inscenano una vera e propria protesta femminista. Munite di megafoni e cartelloni, sfilano in un corteo manifestando a favore dell’ambiente, della libertà di espressione per le donne, delle coppie omosessuali, contro il surriscaldamento globale e la guerra.Capitanate da due supertop, Cara Delevingne e Gisele Bündchen, lanciano slogan quali: “siate le stylist di voi stesse” , “femminismo non masochismo”, “Tweed is better than Tweet”, “femministe e femminili”,“la giornata delle donne è tutti i giorni”, “divorzio per tutti” e “libertà”.Una collezione dunque che punta alla semplicità ma soprattutto alla femminilità.Durante la sfilata l’hashtag #chanelboulevard impazza tra i social network, rubando la scena agli altri eventi della paris fashion week.L’ennesimo successo dell’eccentrico Karl Lagerfeld, in grado di trasformare tutto in “grandi opere”.Guarda la sfilata Chanel: https://www.youtube.com/watch?v=tqf-Kjy5yLA website click