Futura, Paolo Parisi: ‘Non vedo l’ora di affrontare i campioni d’Italia’

Si gioca alle ore 18 di sabato 27 settembre al Palattinà di Lazzaro.

Ecco le impressioni del portiere Paolo Parisi:

“E’ sempre bello confrontarsi con i migliori. Sarà una bella sfida. Giocare contro i primi, della massima serie, team che sta ancora giocando ed è in corsa per la Champions League è qualcosa di bellissimo. Tutti sogniamo lo scudetto. Sarà un onore”.

E servirà a capire a che punto siamo

“Soprattutto servirà a capire a che punto siamo. L’intensità inizia a salire. Sarà un buon test di prova. Giocheremo a ritmi altissimi. A mio avviso sarà una gara utile per capire ancora meglio la nostra strada. Ci metteremo alla prova anche perché tra poche settimane sarà campionato e dobbiamo farci trovare pronti“.

L’esempio Meta Catania?

“Un esempio vero. Progettualità a lungo termine che ripaga sempre. Un fiore all’occhiello per tutto il sud da tutti i punti di vista, dall’attività giovanile, all’impiantistica alla strada creata per i ragazzi fino alla prima squadra. Ho tifato per loro nel derby del Sud contro Napoli,a dirla tutta ho tifato per il Futsal”.

Che campionato ti aspetti?

“Mi aspetto un campionato tirato e difficile. Già lo conosciamo. Abbiamo già preso le giuste misure. Sarà dura, lunga, anche se il girone non è così ampio, ma daremo tutto”.