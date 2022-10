Primo giorno in Parlamento, foto e curiosità degli onorevoli calabresi

I 19 parlamentari calabresi nella giornata di ieri hanno fatto il loro esordio a palazzo Montecitorio dove ha avuto inizio la XIX legislatura. Molti di loro hanno condiviso questo particolare momento con i loro follower e la comunità social. C'è Nicola Irto con Liliana Segre, Wanda Ferro con Giorgia Meloni e ancora Mangialavori con Bruno Vespa.

L'esordio della Calabria a palazzo Montecitorio

Cannizzaro non fa mostra di sé, immortala invece Montecitorio. La Ferro è telegrafica, solo qualche hashtag #eccoci #siamopronti. Più spazio alle parole invece per Irto, Minasi e Orsomarso.

"Una grande emozione - ha scritto Nicola Irto - con la consapevolezza che oggi, dopo molti anni dall'inizio del mio percorso politico, farò parte del Senato Repubblica. Valore ancora più grande essere stato per la prima volta nell’emiciclo del Senato e potere sentire da vicino le parole della Senatrice Liliana Segre che, nel suo discorso introduttivo, ha richiamato tutte e tutti ad una grande responsabilità: essere parte delle istituzioni significa essere figli di una storia fatta di libertà, impegno e valori profondissimi. Il compito a cui mi appresto è carico di responsabilità, avrò bisogno come sempre di un confronto aperto e serrato con tutte e tutti voi, del vostro sostegno, per costruire una prospettiva comune per fare il bene della nostra terra".

Fausto Orsomarso ringrazia i calabresi:

"Per tutti quelli che hanno sudato, lottato, creduto e vissuto per un’idea, soprattutto per quelli che non ci sono più. A tutta la mia comunità.

Agli Italiani-Calabresi che anelano un futuro che sia all’altezza della bellezza dei propri sogni. Vi porterò con me ogni giorno in quest’aula del Senato della Repubblica".

Tanta emozione è stata espressa anche dalla senatrice Minasi:

"Sedersi tra questi scranni ti fa sentire ancora di più la responsabilità che hai di fronte ai tuoi elettori...a loro cercherò di dare, con il mio partito, tutte le risposte di cui sono in cerca.

Eccomi, assieme alle altre donne e gli altri uomini della #Lega in #Senato, in questa prima seduta di insediamento. Ci aspetta una lunga strada e la percorreremo insieme, con il massimo impegno e il massimo entusiasmo! E anche con tanta emozione. Sempre col pensiero rivolto a voi. Ancora grazie".