Parma, Pecchia: ‘I numeri dicono che la Reggina è forte, con una difesa rocciosa’

Reggina-Parma, gara ad altissima tensione per entrambe le formazioni. Gli amaranto avrebbero potuta affrontarla in maniera decisamente diversa se avessero condotto in porto quella che sembrava una vittoria ormai raggiunta sul campo del Cosenza ed invece si sono complicati la vita, perdendo e creando un clima decisamente poco sereno, che comprende anche la scelta di andare in ritiro. Parma che prosegue questo suo percorso altalenante e che al Granillo si gioca una buona opportunità di scalare una classifica non esaltante. Mister Pecchia ha parlato degli amaranto in conferenza stampa, dichiarazioni riportate da parmalive: “Tutti hanno problemi. I numeri della Reggina mi fanno vedere che sono una squadra forte, diversa da noi, con tanta esperienza e in salute. A Cittadella hanno fatto una partita di forza, energia, e non è una partita di tre mesi fa. Non mi inganna l’andamento, continuo a dire che dobbiamo guardare in casa nostra e domani è una prova di forza che dovremo fare con noi stessi. La situazione ambientale degli amaranto? Quello che posso dire è che io a Parma vivo in un ambiente e in un club che ci permettono di lavorare nelle migliori condizioni. Su quello che riguarda l’avversario devo vedere cosa fanno in campo, sono precisi nei particolari, con Menez attaccante o esterno, con una difesa rocciosa. Sull’extra campo sinceramente non voglio entrare“.

Sulla difesa, probabilmente il tecnico del Parma fa riferimento a quanto accaduto per tutto il girone di andata, perchè in queste otto giornate dopo il giro di boa, gli amaranto hanno incasso oltre alle sei sconfitte, anche tredici reti, quindi tutt’altro che rocciosi…