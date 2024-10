Reggina-Parma: recuperi importanti per Pecchia e due defezioni

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Reggina, mister Pecchia parla anche dei recuperi di alcuni infortunati e conferma invece l’assenza di Mihaila oltre la squalifica di Valenti. Le dichiarazioni riportate da parmalive: “Sul discorso di Cobbaut, sicuramente ogni giorno e ogni allenamento sta sempre meglio, ma va tenuto in conto il lungo stop e la tenuta. Sono contento per come è tornato, penso possa essere una soluzione, è un giocatore che completa il reparto difensivo qualora mancasse qualcosa. Recuperiamo tutti (riferimento anche a Buffon ed Ansaldi), spiace per la squalifica di Valenti in una fase di partita che era terminata, abbiamo perso un giocatore. Benek è migliorato, Camara ed Estevez ci sono, a parte Mihaila abbiamo tutti e ho possibilità di scelta. Camara ha capacità di arrivare in area, è una soluzione in più e vedremo, anche come mezzala. È un giocatore atipico rispetto agli altri esterni ma con qualità“.

