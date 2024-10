Verso Parma-Reggina: ducali, organico fortissimo, ma quante assenze!

Doveva essere l’ammazza campionato, ma come spesso accade in serie B, chi retrocede dalla massima serie e pensa di avere un organico attrezzato per l’immediato ritorno, incontra grandi difficoltà. Lo insegna la storia di questo torneo, sempre imprevedibile, difficile e faticoso. Il Parma non si è sottratto a questa regola anzi, se è possibile ha fatto anche peggio, essendo esageratamente in ritardo rispetto agli obiettivi iniziali.

Leggi anche

Le tante assenze in casa Parma

Sono addirittura nove i punti di distacco dalla zona play off che i ducali sperano di poter ridurre già a partire dalla sfida di sabato pomeriggio contro la Reggina. Reduci da un pareggio sul campo del Monza, gialloblu agguantati a due minuti dalla fine, cercano immediato riscatto, al cospetto di una formazione, quella amaranto, in grande spolvero e pronta a vendere anche stavolta carissima la pelle. Mister Iachini si ritrova con una infermeria piena che oggi conta anche giocatori di una certa rilevanza. Non saranno disponibili per la sfida contro la Reggina i vari Tutino, Inglese, Schiattarella, Pandev, Cassata, Colombi, Dierckx, Oosterwolde e Valenti, mentre rientra dalla squalifica Coulibaly.