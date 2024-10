Parma-Reggina: ondata amaranto al Tardini. Il dato della prevendita

Si è capito dopo un attimo che la prevendita aperta nel settore ospiti del Tardini avrebbe fatto registrare numeri significativi. I tifosi della Reggina già presenti in gran numero a Modena, saranno tantissimi anche a Parma per una squadra, quella di Inzaghi, che insieme alle vittorie coinvolge ed entusiasma. In chiusura della seconda giornata di prevendita, i biglietti acquistati sono 1564, un dato destinato a crescere ancora, fermo restando che è facile immaginare che molti saranno comprati anche in altri settori.

