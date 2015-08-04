Partire sicuri in aereo, si può, con il vademecum dei consulenti di CartOrange

di Daniela Bonanno Conti – Una delle più grandi aziende italiane di consulenza di viaggi, CartOrange ha stilato una sorta di vademecum con i suggerimenti utili per evitare sorprese durante i viaggi delle nostre vacanze in aereo. Il primo problema in cui ci si può imbattere è la perdita del bagaglio, per questo motivo è consigliato portare un “kit abbigliamento di emergenza” nel nostro bagaglio a mano, per quanto concerne il denaro, bisogna dotarsi di un bancomat, di una carta prepagata o di una carta di credito e un po’ di contante che ovviamente non guasta mai. Per le telefonate, bisogna informarsi prima sulle tariffe e le condizioni dell’uso all’estero del nostro operatore. Per i documenti verificare che tutto sia a posto prima della partenza e in ogni caso dotarsi di opportune fotocopie dei documenti più importanti, uno smarrimento può sempre capitare. E’ consigliato portare i medicinali di prima necessità che potrebbero servire in caso di emergenza e stilare una lista di possibili contatti utili del Paese ospitante qualora vi capitasse un’emergenza di qualsiasi genere. Ricordatevi sempre, l’assicurazione prima di partire e di rispettare le regole sociali e legali del Paese ospitante. Infine, ecco alcune cose che è meglio non dimenticare mai: una presa elettrica internazionale, un secondo paio di occhiali di emergenza e una copia delle pubblicazioni, per coloro che sono in viaggio di nozze. E allora buona vacanza!