Reggio – Partita della Solidarietà, al via la prevendita dei biglietti

Su Vivaticket la prevendita dei tagliandi per la Partita della Solidarietà. Attraverso il Biglietto Sospeso chiunque può regale lo spettacolo a chi non può permetterselo

Il Palacalafiore di Reggio di Calabria ospita l’importante Partita della Solidarietà tra Reggina 1914 – Pallacanestro VIOLA e la Reggio Calabria BIC.

L’evento è promosso da SOS Villaggi dei Bambini, nell’ambito dell’opera di sensibilizzazione che svolge sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria.

Martedì 13 dicembre (ore 10:00) si terrà un evento davvero speciale che prevede il coinvolgimento delle scuole del territorio, della Reggina 1914-Pallacanestro VIOLA e la Reggio Calabria BIC.

Tutti insieme per sostenere i progetti a favore dei bambini e dei ragazzi sostenuti attraverso i Programmi e Villaggi SOS in Italia, e per supportare l’Hospice di Reggio Calabria.

SOS Villaggi dei Bambini è parte del network di SOS Children’s Villages, la più grande Organizzazione a livello mondiale impegnata da oltre 70 anni affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. È presente in 138 Paesi e territori, dove aiuta oltre 1 milione di persone tra bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie.

In Italia promuove i diritti di oltre 39.000 bambini e giovani e si prende cura di oltre 700 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio. Lo fa attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS, rispettivamente a Trento, Ostuni (Brindisi), Vicenza, Saronno (Varese), Mantova, Torino, Crotone e Milano.