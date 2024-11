Partite le prevendite per il concerto di Malika Ayane a Reggio Calabria

Sono già partite le prevendite per uno degli appuntamenti previsti nella stagione autunno/inverno della Esse Emme Musica di Maurizio Senese. Dopo una lunga estate di eventi, si ricomincia alla grande: la primissima data confermata e in prevendita è quella di Malika Ayane, in concerto il prossimo 26 novembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria per l’unica tappa in Calabria del “Naif tour” che la vedrà accompagnata da una superband di undici elementi.

Malika, che ha aperto il suo 2015 conquistando il Disco d’Oro proprio con l’album Naif e il Premio della Critica al 64esimo Festival di Sanremo con il brano “Adesso e qui (Nostalgico presente)”, porterà in scena le novità dell’ultimo lavoro discografico insieme alle sue canzoni più amate dal pubblico, e non mancheranno alcune sorprese pescate dal suo personale bagaglio musicale, rivisitate con il suo stile unico e raffinato.

Di madre italiana e padre marocchino, Malika Ayane ha studiato musica e canto fin da piccola; la sua carriera ha preso il volo con l’incontro con Caterina Caselli nel 2007, che la mise sotto contratto con la Sugar: “Soul waver” è stato il suo primo singolo, che nella versione italiana (scritta da Pacifico), è diventato “Sospesa”. Il singolo è stato seguito qualche mese dopo da “Malika Ayane”, il disco di debutto, da cui è stato estratto un nuovo singolo di incredibile successo, “Feelin’ better”. Nel 2009 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Come foglie” piazzandosi terza nella categoria Giovani. Dopo una tormentata storia d’amore con il collega Cesare Cremonini, nel 2011 si è sposata con il regista Federico Brugia. Nel 2013 è tornata sul palco dell’Ariston come favorita con due brani scritti da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, di cui “Ricomincio da qui” ha ottenuto il Premio della Critica. Nel 2015 è tornata di nuovo a Sanremo con “Adesso e qui (nostalgico presente)”.

L’evento di Reggio Calabria vede la Esse Emme Musica tra i suoi organizzatori insieme alla Esse Concerti, nota agenzia calabrese con la quale Maurizio Senese ha pensato per la prima volta di avviare una collaborazione: entrambe le agenzie hanno infatti l’esclusiva regionale delle due più importanti produzioni di musica italiana, vale a dire la F&P group la Esse Emme Musica, e la LiveNation la Esse Concerti.