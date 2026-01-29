Fiocco azzurro in ambulanza: un parto straordinario a Sant’Eufemia d’Aspromonte

A gestire l’emergenza con lucidità e sangue freddo sono stati il capo équipe PET 118 di Sant’Eufemia d’Aspromonte, la dottoressa Maria Puoti, affiancata dall’infermiera Martina Di Chiera e dall’autista Vincenzo Maio

Un evento straordinario ha illuminato la notte tra il 28 e il 29 gennaio 2026. Alle ore 2.30, durante un intervento di emergenza, un bambino è venuto alla luce a bordo di un’ambulanza del servizio 118, trasformando una corsa sanitaria in un momento di grande emozione e professionalità.

A gestire l’emergenza con lucidità e sangue freddo sono stati il capo équipe PET 118 di Sant’Eufemia d’Aspromonte, la dottoressa Maria Puoti, affiancata dall’infermiera Martina Di Chiera e dall’autista Vincenzo Maio, che hanno contribuito in maniera determinante al buon esito dell’intervento e hanno garantito assistenza immediata alla partoriente e al neonato nelle fasi più delicate.

Il parto è avvenuto in piena sicurezza grazie anche alla prontezza e alla competenza dell’equipaggio in servizio. Fondamentale il coordinamento dell’autista Domenico Lupoi e l’infermiere Rocco Carbone, entrambi di Palmi.

Il piccolo è nato in buone condizioni e, insieme alla madre, è stato successivamente affidato alle cure del presidio ospedaliero. Un lieto fine che testimonia ancora una volta l’elevato livello di preparazione del personale sanitario dell’emergenza-urgenza, capace di affrontare anche le situazioni più imprevedibili.

Una notte che resterà impressa nella memoria di tutti: per una famiglia che ha accolto una nuova vita e per un’équipe che, con professionalità e umanità, ha assistito a una nascita davvero speciale.