Pasqua 2019: ecco le ‘dolci’ novità della Cremeria Sottozero

Alla Cremeria Sottozero non si smette mai di produrre e di pensare alle esigenze di reggini e turisti. Dopo il grande successo dei prodotti natalizi, la gelateria del centro città è pronta a conquistare i vostri palati con i prodotti del periodo pasquale!

La Pasqua è ormai alle porte e la vostra gelateria preferita non può fare a meno di presentare i dolci pensati per il 2019. Al fianco del gelato, punta di diamante dell’offerta culinaria di Sottozero, sarà possibile trovare quelli che sono i ‘prodotti tipici’ della tradizione pasquale.

Leggi anche

La Cremeria, che da sempre si preoccupa di preservare le radici dell’arte pasticcera, è famosa per saper trovare il giusto equilibro tra ‘vecchio’ e ‘nuovo’. Per questo motivo al fianco dei classici dolci non mancheranno dei prodotti esclusivi ideati per queste festività.

Pastiere, colombe, torte, uova di pasqua, pecorelle di pasta reale e tantissime novità!

Questi sono solamente alcune delle bontà che sarà possibile trovare, sin da ora, alla Cremeria Sottozero. Non c’è bisogno di alcuna prenotazione, ciò che dovrete fare è semplicemente recarvi presso la gelateria e toccare con mano la qualità dei prodotti che andrete poi a gustare.

Leggi anche

Cosa state aspettando? É il momento di scoprire tutte le deliziose novità che la Cremeria Sottozero ha preparato per voi ed i vostri cari.