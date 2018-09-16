La Cremeria Sottozero e il gelato artigianale inimitabile

C’è chi l’ha conosciuta molti anni fa, grazie ad un gelato artigianale inimitabile, frutto della selezione di materie prime stagionali e di alta qualità. Chi ha imparato a frequentarla solo di recente per la vasta scelta di servizi offerti. Ed ancora chi, dopo averla conosciuta, non l’ha più abbandonata.

La Cremeria Sottozero è una garanzia di prodotti d’eccellenza, dal design ricercato e dal gusto unico. Dal 1974 la mission della nota gelateria reggina è infatti quella di soddisfare il cliente e condurlo nel mondo dell’arte pasticcera.

Un padre, un figlio e una tradizione

La storia di Sottozero non è solamente quella di un padre appassionato e geniale e di un figlio intuitivo e competente che ne porta avanti la tradizione. Dietro un nome, sinonimo di garanzia, vi è un mondo di prelibatezze create per esaltare il nostro territorio e per soddisfare cittadini e turisti.

Quegli stessi cittadini e turisti che, durante la bella stagione creano lunghe code fuori dal locale situato sul più bel km d’Italia.

Con il passare degli anni la Cremeria si è trasformata in qualcosa di molto più importante di un’impresa locale, fino ad essere conosciuto a livello nazionale. Anche i turisti la prendono d’assalto e non vedono l’ora di gustare i nostri prodotti locali.

Non solo gelati: pasticceria e salato

Se da una parte Sottozero è conosciuta per i suoi fantastici gelati, d’altra parte è vero anche che si tratta di un’impresa all’avanguardia nel settore della pasticceria tradizionale e moderna che non dimentica l’importanza del salato, occupandosi dei palati più esigenti ed offrendo agli avventori dei primi piatti e degli aperitivi sempre nuovi, mai banali, mai uguali.

Una vera e propria “casa” dove far ritorno quando finalmente si è in città!

Rendi uniche le tue giornate grazie a Sottozero. Maggiori info visita la pagina Facebook Cremeria Sottozero o chiama ai numeri: 349.7356727; 0965.24170