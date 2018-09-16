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La Cremeria Sottozero e il gelato artigianale inimitabile

Dal 1974 la Cremeria Sottozero porta sul lungomare di Reggio un gelato artigianale di materie prime stagionali, tra pasticceria, salato e aperitivi

16 Settembre 2018 - 18:03 | di Eva Curatola

Cremeria Sottozero, storica gelateria di Reggio Calabria attiva dal 1974

C’è chi l’ha conosciuta molti anni fa, grazie ad un gelato artigianale inimitabile, frutto della selezione di materie prime stagionali e di alta qualità. Chi ha imparato a frequentarla solo di recente per la vasta scelta di servizi offerti. Ed ancora chi, dopo averla conosciuta, non l’ha più abbandonata.

La Cremeria Sottozero è una garanzia di prodotti d’eccellenza, dal design ricercato e dal gusto unico. Dal 1974 la mission della nota gelateria reggina è infatti quella di soddisfare il cliente e condurlo nel mondo dell’arte pasticcera.

Un padre, un figlio e una tradizione

La storia di Sottozero non è solamente quella di un padre appassionato e geniale e di un figlio intuitivo e competente che ne porta avanti la tradizione. Dietro un nome, sinonimo di garanzia, vi è un mondo di prelibatezze create per esaltare il nostro territorio e per soddisfare cittadini e turisti.

Quegli stessi cittadini e turisti che, durante la bella stagione creano lunghe code fuori dal locale situato sul più bel km d’Italia.

Con il passare degli anni la Cremeria si è trasformata in qualcosa di molto più importante di un’impresa locale, fino ad essere conosciuto a livello nazionale. Anche i turisti la prendono d’assalto e non vedono l’ora di gustare i nostri prodotti locali.

Non solo gelati: pasticceria e salato

Se da una parte Sottozero è conosciuta per i suoi fantastici gelati, d’altra parte è vero anche che si tratta di un’impresa all’avanguardia nel settore della pasticceria tradizionale e moderna che non dimentica l’importanza del salato, occupandosi dei palati più esigenti ed offrendo agli avventori dei primi piatti e degli aperitivi sempre nuovi, mai banali, mai uguali.

Una vera e propria “casa” dove far ritorno quando finalmente si è in città!

Rendi uniche le tue giornate grazie a Sottozero. Maggiori info visita la pagina Facebook Cremeria Sottozero o chiama ai numeri: 349.7356727; 0965.24170

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