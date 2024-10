Sottozero saluta le festività e abbraccia i reggini: “Grazie per averci scelto”

Vi abbiamo raccontato la tradizione, l'innovazione e la passione di un'attività che è entrata a far parte dell'identità reggina: la Cremeria Sottozero.

Un servizio di eccellenza, dal 1974, contraddistingue la nota gelateria reggina che, negli anni, non ha smesso neanche per un momento di ‘coccolare’ i cittadini con le sue gustosissime novità.

La Cremeria Sottozero saluta le festività natalizie e nel farlo abbraccia (virtualmente) tutti i reggini che hanno scelto la nota attività per celebrare al meglio questi giorni di amore e tradizione.

Attraverso brevi racconti vi abbiamo portato alla scoperta dei panettoni che, da anni, presenziano sulle vostre tavole. Ed ancora, i gustosi petrali al pistacchio, che vi hanno conquistato tanto quanto quelli tradizionali. Per non parlare delle gustose novità del 2018, come ad esempio, le creme spalmabili!

Il maestro Pennestrì e tutto il suo staff ringraziano, dal profondo del cuore, i reggini che, ancora una volta, si sono dimostrati dei veri e propri amanti del Natale e di tutti i suoi prodotti tipici.

