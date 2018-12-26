L’abbiamo atteso con impazienza ed ora che è ormai passato quasi non ci sembra vero, stiamo parlando del Natale e delle sue mille tradizioni. La cena a base di pesce, il pranzo a base di carne ed innumerevoli altre prelibatezze hanno occupato le tavole dei reggini in questi giorni, ma le festività sono solamente all’inizio e siamo certi che la vostra voglia di dolce lo è altrettanto.

A voi, che non sapete assolutamente rinunciare al dolce, la Cremeria Sottozero propone un’altra fantastica novità!

Pandori, panettoni e creme spalmabili

Conoscete già i suoi pandori ed i suoi panettoni, ciò che invece ancora non sapete è che la nota gelateria reggina, ormai specializzata in tutto il settore food, ha pensato per il 2018 di accompagnare i suoi dolci natalizi con delle speciali creme spalmabili.

Avete presente la Nutella che tanto amiamo? Quella che desideriamo intingere in pane, biscotti, fette biscottate e chi più ne ha più ne metta? Sottozero crea finalmente per i suoi affezionati clienti delle gustosissime creme pensate per accompagnare i suoi già ottimi prodotti.

Cioccolato e pistacchio, i gusti più amati

Pensate alla morbidezza del pandoro e poi al vellutato sapore di una crema al cioccolato o al pistacchio. Non sentite già di non poter fare a meno di assaggiarle? Eh si perché le due punte di diamante per queste festività sono proprio i due gusti più amati dagli avventori, il cioccolato appunto ed il pistacchio. Due elementi che ben si sposano con la dolcezza dei prodotti tipici del Natale.

Non vedete l’ora di provarle? La Cremeria Sottozero vi aspetta con tantissime altre bontà!