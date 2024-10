Coronavirus e Pasquetta, Speranza: ‘I sacrifici che facciamo salvano tantissime vite’

“È un giorno di Pasquetta che ricorderemo a lungo e che ci farà apprezzare di più tutti quelli che verranno in futuro”.

Leggi anche

A scriverlo, in un breve post sulla sua pagina Facebook, è il ministro della salute Roberto Speranza. In uno dei giorni di festa in cui gli italia avrebbero tanto voluto essere uniti, il ministro torna a rivolgere loro un appello e delle parole di conforto.

“Dobbiamo essere consapevoli che i sacrifici che stiamo facendo hanno salvato la vita a tantissime persone e permesso al nostro Servizio Sanitario Nazionale di prendersi cura di chi è malato”.