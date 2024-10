Pasquetta a Reggio Calabria, cosa fare? I consigli di CityNow

Così come accade per Capodanno, con l’avvicinarsi delle festività pasquali l’animo di giovani e comitive si infiamma alla domanda di rito “Che si fa a Pasquetta?”

Il lunedì dell’Angelo, il giorno seguente alla domenica di Pasqua è infatti uno dei giorni più gettonati nell’arco dell’anno per una gita fuori porta o un pranzo in compagnia di amici e parenti. Ma cosa sono soliti fare i reggini durante questa festività?

Si tratta sicuramente del lunedì più bello di sempre, nessun pensiero riguardante il lavoro e tanta, tanta voglia di stare insieme e divertirsi. Le iniziative in città non mancano e noi di CityNow abbiamo stilato una lista dei migliori eventi in città per il 2 aprile.

Al primo posto il MArRC, il Museo Archeologico di Reggio Calabria comincia il mese di aprile con l’ingresso gratuito domenicale e rimarrà aperto al pubblico anche domani con orario regolare, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso alle ore 19.30).

Cittadini e turisti potranno ammirare le splendide testimonianze della storia della Calabria, lasciandosi emozionare dai meravigliosi Bronzi di Riace e dai numerosi eccezionali reperti della collezione permanente, per una “scampagnata speciale” nella storia, nel mito e nella tradizione, nell’arte, nell’archeologia.

Sarà una preziosa occasione per visitare le esposizioni temporanee: “Dioniso. L’ebbrezza di essere un dio” (fino al 30 aprile), “L’impronta dell’antico. Calchi moderni al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria” (fino al 29 aprile) e la mostra “Natura e Cultura” a cura dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte (fino al 22 aprile).

Il divertimento a Reggio Calabria è assicurato anche per i più piccoli. Il magnifico Parco Ecolandia rimarrà infatti aperto dalle 10:00 alle 19:00 e sarà possibile consumare un picnic nelle aree attrezzate.

Immancabile per il reggino medio è la grigliata in famiglia o tra amici, una vera e propria tradizione tramandata di generazione in generazione fino ai giorni nostri. Che pasquetta sarebbe senza della carne sul fuoco e dell’ottimo pecorino accompagnato da fave fresche e salame di casa?

E quale modo migliore di concludere una giornata di festa se non con del sano relax? Per questo vi consigliamo una passeggiata nell’incantato borgo di Scilla, luogo di cultura, turismo e tradizione che racchiude in sé il nobile animo della Calabria.