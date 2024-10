“Passaggio della Campana” dei Leo Club della zona di Reggio

Da Sabato 4 Agosto il Leo Club Primosole ha un nuovo Presidente, Stefania Eraclini. Immersi in uno scenario da favola, alla presenza delle massime Autorità Lions, del Presidente del Multidistretto Barbara Pedone Lauriel ed il Presidente del Distretto Leo 108 Ya Pasquale Carbone, i Leo Club della zona Reggio hanno celebrato il consueto “Passaggio della Camapana” che ha visto come protagonista il neo Presidente del Leo Club Primosole Stefania Eraclini, in successione a Valerio Larizza , Presidente outcoming del Club.

La giovane Reggina, già attiva sul territorio calabrese, nel suo discorso di insediamento ha accolto con grande entusiasmo il prestigioso incarico ringraziando, in primis, il suo club che può vantare la presenza di grandi professionalità che, come lei, dedicano parte del loro tempo al servizio degli altri.

Il neo Presidente, ha illustrato alcuni punti del suo programma evidenziando gli obiettivi da perseguire durante il suo mandato, compito che svolgerà con sacrificio e costante impegno unitamente ai suoi soci ed auspicando una efficace collaborazione con le varie realtà associazionistiche presenti sul territorio evidenziando l’importanza del mondo associazionistico e del volontariato nella società odierna. La serata è poi proseguita con una ricca ed elegante cena accompagnata da una soave musica live. A Stefania Eraclini un grande augurio ed in bocca al lupo, certi che il suo sarò un anno ricco di grande impegno ed inziative sociali.

Fonte: Il Presidente Comitato marketing e comunicazione del Leo Club Primosole