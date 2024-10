Passeggiata liberty, un successo. Brunetti e Versace: ‘Così cambia il volto di Reggio’ – FOTO

I sindaci facente funzioni della Città Metropolitana e del Comune, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, e l’assessora comunale alla Cultura, Irene Calabrò, hanno accolto, presso la Pinacoteca civica, i partecipanti alla “Passeggiata patrimoniale Liberty”, l’evento promosso dall’associazione “Scalinata Monumentale di Via Giudecca” per celebrare l’art nouveau a Reggio Calabria in occasione del “Nouveau week”.

Al termine di un percorso fra le vie del centro per conoscere e scoprire magnifici palazzi storici che raccontano un’epoca ed uno stile architettonico capace, ancora oggi, di suscitare forti emozioni e sentimenti positivi, amministratori e cittadini si sono ritrovati ad apprezzare i tre Tritoni dell’antica fontana della Pescheria, esposti in Pinacoteca su supporti realizzati dagli allievi dell’Accademia delle Belle Arti.

«Queste – ha commentato Brunetti – sono le iniziative che ci piacciono e che rappresentano bene il movimento virtuoso nato in via Giudecca, un modello ed un esempio per altre realtà cittadine. Il vostro lavoro ci inorgoglisce». «L’amministrazione – ha continuato – è presente e sarà sempre al fianco di chi partecipa per migliorare l’esistente. Una cittadinanza viva e attiva è sinonimo di bellezza».

Per il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, «simili iniziative servirebbero quotidianamente».

«Il nostro territorio – ha affermato – soffre di una narrazione che distoglie l’attenzione dalle tante cose belle e nascoste che lo compongono. La strada da perseguire è quella indicata dall’associazione di via Giudecca. Attraverso la cultura, infatti, si può cambiare il racconto. Così, dove non arrivano le amministrazioni, arriva la gente capace e volenterosa, in grado di organizzare una manifestazione che va sì sostenuta, ma anche messa a sistema così come sta provando a fare l’assessora Irene Calabrò. Serve uno sforzo corale e, fortunatamente, è presente uno spirito volontaristico importantissimo per la città e per l’affermazione di un’autentica educazione civica. Grazie per quello che state facendo».

Il ringraziamento all’associazione è arrivato infine dall’Assessora alla Cultura Irene Calabrò:

«Il vostro è uno splendido esempio di cosa voglia dire “fare comunità” e lavorare insieme alle istituzioni. L’apertura di Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro, precedente alla visita in Pinacoteca, è stata certo simbolica, ma esprime bene il senso dello stare assieme e crescere in sintonia». «Iniziative spontanee come questa – ha concluso la delegata alla Cultura – vanno incentivate e riproposte ed il nostro ruolo continua ad essere di supporto».