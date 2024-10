Il Corso Garibaldi ai tempi del Coronavirus – VIDEO

Un video per immortalare i luoghi del cuore, ma anche per mostrare ai cittadini come Reggio Calabria sta reagendo all’emergenza coronavirus. Partendo dalla nostra bellissima piazza Duomo fino ad arrivare a piazza De Nava non sono più di 10 le persone in giro.

Nessuno a passeggio, tutti hanno un buon motivo per uscire. Nonostante la ‘felicità’ per il rispetto delle regole, vedere la desolazione ci porta a riflettere sulla pandemia che tutto il mondo vive e fa crescere in noi il senso di nostalgia.

Leggi anche

Non l’avevamo mai vista così la nostra via principale, la via dei negozi, delle passeggiate. Adesso le serrande sono quasi tutte abbassate. Aperti rimangono solo banche, farmacie, negozi di telefonia e per bambini, librerie e cartoleria. Ma, anche qui, le persone in fila si contano sulle dita di una mano.

Reggio Calabria ha capito l’importanza di fermarsi. Ha, decisamente, tirato il freno a mano anche se il motore scalpita per ripartire.

[custom_video numerazione=”1″ /]