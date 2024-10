Pastiere al pistacchio, ecco l’ultima creazione della Cremeria Sottozero – FOTO

I gustosi petrali di Natale proposti dalla Cremeria Sottozero vi hanno letteralmente conquistato. Sempre attenta alle vostre preferenze, la gelateria reggina ha quindi deciso di dar libero sfogo alla sua creatività.

Con la Pasqua alle porte Sottozero presenta quella che, quasi certamente, sarà la bontà più apprezzata di queste festività: la pastiera al pistacchio!

La gustosa pastiera nasce a Napoli ma si diffonde in tutto il meridione, in particolar modo in Calabria. Il celebre dolce, rappresenta inoltre il risveglio della primavera, la resurrezione e quindi la Pasqua e si tratta di una gustosissima crostata ripiena, caratterizzata da sapori tipici e tradizionali, che può essere regalata anche come dono pasquale, oppure gustata in famiglia e con amici!

La Cremeria però non vi propone solamente le classiche pastiere, ed arricchisce la sua offerta con un gustoso ingrediente: il pistacchio di Bronte. Per le sue proposte culinarie Sottozero utilizza infatti materie nobili, arance candite di Rosarno, grano di prima scelta e ricotta di pecora.

Per questa Pasqua lasciatevi tentare dall’ultima invenzione della Cremeria Sottozero! Una gustosa pasta frolla racchiude un morbido cuore di crema a pistacchio, ricotta e granella di pistacchi.