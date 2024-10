Colomba ai frutti di bosco: ecco la gustosa novità della Cremeria Sottozero – FOTO

Da anni Sottozero produce le sue colombe artigianali per reggini che non riescono proprio a farne a meno e per il 2019 propone una nuova variante: quella ai frutti di bosco.

Le feste si avvicinano e con esse anche la nostra voglia dei dolci tipici di questo periodo!

La Cremeria Sottozero non disattende le aspettative dei reggini e per la Pasqua 2019, oltre alle specialità classiche propone dei prodotti innovativi che vi faranno venire l’acquolina in bocca. La protagonista è sempre lei: la colomba.

Leggi anche

Partendo dalla Lombardi, la colomba pasquale si è diffusa sulle tavole di tutti gli italiani, e anche ben oltre i confini dell’Italia. L’impasto originale prevede una base di farina, burro, uova, zucchero e buccia d’arancia candita, con una ricca glassatura alle mandorle. Negli anni, però, questo dolce tipico pasquale ha assunto varie forme e varianti anche in base alla zona in cui viene prodotta.

Da anni Sottozero produce le sue colombe artigianali per reggini e turisti che non riescono proprio a farne a meno e per il 2019 propone una nuova variante: quella ai frutti di bosco.

La gustosissima colomba è farcita con sciroppo ai frutti di bosco e glassata con cioccolato inspiration framboise. Siete pronti ad assaggiarla e a rendere felici le persone a voi care? La Cremeria Sottozero vi aspetta con tantissime altre bontà!

Leggi anche