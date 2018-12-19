Un servizio di eccellenza, dal 1974, contraddistingue la nota gelateria reggina che, negli anni, non ha smesso neanche per un momento di ‘coccolare’ i cittadini con le sue gustosissime novità.

Non poteva dunque mancare una ‘dolcissima‘ novità anche per il 2018!

Per le festività natalizie di quest’anno, la Cremeria Sottozero presenta un bellissimo panettone impossibile da non notare. Sarà il suo colore particolare, l’aspetto così invitante o l’aria natalizia che ci spinge alla ricerca di prelibatezze tutte da gustare.

Lo speciale panettone di Sottozero è preparato con cioccolato alla fragola e frutti di bosco, i veri protagonisti ‘invernali’ del settore culinario. In quest’ultima stagione infatti, le più grandi aziende hanno deciso di rivedere i loro prodotti più famosi e fornire ai clienti una versione ‘rivisitata’ con protagonista questo particolare cioccolato.

Curiosi di assaggiare il soffice e fragrante panettone farcito con sciroppo ai frutti di bosco e glassato con cioccolato inspiration framboise? La Cremeria Sottozero vi aspetta con tantissime altre bontà!