Paternò, Diperna: ‘La Reggina? Non ho visto questa grande squadra. Meglio il Siracusa’

Nel post gara del match giocato domenica scorsa, è intervenuto in conferenza stampa l’A.D. del Paternò Francesco Di Perna. Di seguito le dichiarazioni riprese da RadioVideo Touring: “Nulla da rimproverare ai ragazzi. Hanno dato l’anima, si è persa questa partita immeritatamente. La Reggina non c’è stata superiore in nulla, un solo tiro in porta e basta. La traversa fa parte della porta, non recriminiamo mai sugli episodi sfavorevoli o gli arbitraggi, la partita è andata così, l’unico rammarico è il risultato perchè meritavamo il pareggio.

Ci aspettavamo una Reggina più propositiva, non ho visto questa grande squadra, solo palloni buttati all’aria. Il Siracusa quando è venuto qui ed ha pareggiato all’ultimo, mi è sembrato più squadra sul piano del gioco, sulla fortuna…”.