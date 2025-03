Reggina, Porcino: ‘Vittoria da grande squadra. Faccio una promessa…’

Intervento a RadioVideo Touring del mancino Toti Porcino: “Ci aspettavamo un clima del genere e sapevamo di trovare un campo difficile. Solo un episodio ci poteva consentire di sbloccare il risultato ed è arrivato per nostra fortuna. E’ giusto che ogni avversario si giochi la propria partita, ma in alcuni momenti l’agonismo è sembrato eccessivo.

Anche nei momenti più difficili ci abbiamo sempre creduto, siamo ancora in gioco e dobbiamo provarci fino alla fine. Abbiamo raggiunto una maturità tale da interpretare ogni gara secondo quelle che sono le necessità e questo ci consente di procedere con questo ruolino di marcia. Non ci facciamo prendere dall’ansia e non cadiamo in quelle che possono essere delle vere e proprie provocazioni, per questo dico che la vittoria con il Paternò è ancora più importante e da grande squadra.

Adejo è stato allucinante. Oltre al gol non ha perso un contrasto, di testa le ha prese tutte. Ha il cuore reggino anche lui e quindi va oltre il dolore. La squalifica mi consentirà di rifiatare e recuperare. Ho iniziato a fare la mezzala per esigenza lo scorso anno, adesso sono a mio agio e più sicuro e vi posso dire che il ruolo mi piace.

La Curva Sud è con noi e si sta rendendo conto di quello che ogni calciatore riesce a dare in campo come impegno e sacrificio. La promessa che posso fare è quella che daremo l’anima e il corpo per arrivare alla vittoria del campionato”.