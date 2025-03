Reggina: il discorso degli ultras ai calciatori. Bello ed emozionante

Una partita dura, a tratti anche oltre il limite agonistico consentito, che la Reggina è riuscita a vincere grazie ad una rete di Adejo, dopo una vera e propria battaglia in campo. Una prestazione di forza e carattere molto apprezzata dai tifosi presenti a Paternò. Il discorso degli ultras a fine gara ai calciatori festanti sotto il settore: “Siete grandi, siete grandi, state lottando come volevamo noi, con il sangue agli occhi. Nino (Barillà) tu sei stato un grande a dimostrare e fare vedere chi è Reggio Calabria, continuate così, voi figli di Reggio trasmettete l’amore che abbiamo noi per questa maglia. Fino alla fineeee”.

